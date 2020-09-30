«ВКонтакте» превратила «Сообщения» в «Мессенджер» и разрешила находить контакты по номеру телефона

«ВКонтакте» преобразовала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»: к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

Отмечается, что общение начнется, только если собеседник выразит свое согласие. До этого момента все данные его профиля будут скрыты — от имени до аватара. Отобразится лишь номер и имя из телефонной книги. Инициатор общения не сможет узнать, прочитано ли его сообщение.

«По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела», — сообщила директор по продукту «ВКонтакте» Марина Краснова.

Также у пользователей появилась возможность установливать собственный фон для чатов, выбрав среди предложенных вариантов или загрузив другое изображение.

Представители соцсети уточнили, что во «ВКонтакте» также появятся новые функции, благодаря которым каждый пользователь сможет настроить мессенджер на свой вкус.

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»