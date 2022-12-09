В работе VK второй раз за неделю произошел сбой

В работе VK к утру 9 декабря произошел сбой, свидетельствуют данные Downradar. На трудности с доступом к социальной сети жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, есть также жалобы из Минска.

Проблемы с доступом к VK начались в 8:00-9:00 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило на работу мессенджера VK – 37%, приложения – 10%. Об «общем сбое» сообщается в 32% жалоб.

Это уже второй сбой за неделю: 2 декабря в работе соцсети произошел сбой. Тогда в основном жаловались на мессенджер VK – 49%, приложения – 7%. Спустя два дня пресс-служба VK заявила, что все сервисы работают в обычном режиме.

Обновлено в 9:30: В пресс-службе VK корреспонденту RB.RU сообщили, что сервисы «ВКонтакте» работают в обычном режиме.

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