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В работе VK произошел сбой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В работе VK произошел сбой, свидетельствуют данные Downradar. На трудности с доступом к социальной сети жалуются жители Москвы, Петербурга и других городов России.

В работе VK произошел сбой

По данным сервиса Downradar, проблемы с доступом к VK начались в 17:00 по московскому времени.

На трудности с доступом к сервисам социальной сети жалуются жители Москвы, Петербурга и других городов России. В основном жалобы касаются мессенджера VK – 49%, приложения – 7%. Об «общем сбое» сообщается в 27% жалоб. 

Жалоб на работу VK от зарубежных пользователей на момент публикации не поступало.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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