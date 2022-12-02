В работе VK произошел сбой, свидетельствуют данные Downradar. На трудности с доступом к социальной сети жалуются жители Москвы, Петербурга и других городов России.
По данным сервиса Downradar, проблемы с доступом к VK начались в 17:00 по московскому времени.
На трудности с доступом к сервисам социальной сети жалуются жители Москвы, Петербурга и других городов России. В основном жалобы касаются мессенджера VK – 49%, приложения – 7%. Об «общем сбое» сообщается в 27% жалоб.
Жалоб на работу VK от зарубежных пользователей на момент публикации не поступало.
Фото на обложке: Koshiro K /
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