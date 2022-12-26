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VK назначила трех новых вице-президентов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK назначила трех новых вице-президентов. Они будут курировать развитие почтовых сервисов, магазина приложений, направление по технологии и разработке и стратегические проекты компании.

VK назначила трех новых вице-президентов

О кадровых назначениях в руководстве VK компания объявила на своем сайте.

Иван Мыздриков стал вице-президентом по развитию почтовых сервисов и магазина приложений VK. Он продолжит руководить RuStore, «Почтой», «Облаком», «Календарем» и другими сервисами. Мыздриков работает в VK с 2011 года, ранее занимал должность заместителя вице-президента компании по экосистеме.

Технический директор VK Александр Тоболь назначен вице-президентом по технологиям и разработке. Он продолжит управлять технической командой компании. Под руководством Тоболя VK реализовала сотни технологичных обновлений, говорится в заявлении.

Вице-президентом по стратегическим проектам VK назначен Рустам Хайбуллов. Он будет курировать реализацию активностей компании по цифровизации. Ранее Хайбуллов управлял департаментом по реализации стратегических проектов VK.

В ноябре VK назначила нового вице-президента по персоналу. Направление возглавила Надежда Серова, которая до прихода в VK была директором по персоналу в «Тинькофф-банке».

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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