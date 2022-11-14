Директор по персоналу «Тинькофф-банка» возглавила кадровое направление VK

VK объявила о назначении нового вице-президента по персоналу. Направление возглавила Надежда Серова, которая до прихода в VK была директором по персоналу в «Тинькофф-банке».

В должности вице-президента VK по персоналу Надежда Серова будет курировать HR-направление и совершенствовать бизнес-процессы управления персоналом, сообщили в пресс-службе VK.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко отметил, что опыт Надежды Серовой поможет VK достигнуть цели – стать лидирующим IT-брендом России.

До прихода в VK Надежда Серова была директором по персоналу «Тинькофф-банка». Также она руководила HR-направлением в «Яндекс.Маркете».

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