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Директор по персоналу «Тинькофф-банка» возглавила кадровое направление VK

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK объявила о назначении нового вице-президента по персоналу. Направление возглавила Надежда Серова, которая до прихода в VK была директором по персоналу в «Тинькофф-банке».

Директор по персоналу «Тинькофф-банка» возглавила кадровое направление VK

В должности вице-президента VK по персоналу Надежда Серова будет курировать HR-направление и совершенствовать бизнес-процессы управления персоналом, сообщили в пресс-службе VK.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко отметил, что опыт Надежды Серовой поможет VK достигнуть цели – стать лидирующим IT-брендом России.

До прихода в VK Надежда Серова была директором по персоналу «Тинькофф-банка». Также она руководила HR-направлением в «Яндекс.Маркете».

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock

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