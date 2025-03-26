«Вкусно — и точка» подала заявку в Роспатент на регистрацию «Киберкотлеты»

Заявки поданы как на товары, так и на услуги по широкому спектру классов МКТУ: 05, 09, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42, 43.

В списке на регистрацию указаны фармацевтические продукты, пищевые добавки, лекарственные настои, разнообразные приборы, печатная продукция, фотографии, салфетки, кожа и имитация кожи, ранцы, кухонная утварь, игры и игрушки, изделия из мяса, куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу, кофе, чай, какао, конфеты, лапша, пиво и безалкогольные напитки.

Также бренд «Киберкотлета» компания собирается распространить на услуги в области рекламы и управления бизнесом, торговли, в том числе онлайн, образование и обучение, строительство зданий.

Фото в тексте: Скриншот Роспатента

В компании на момент публикации не ответили на запрос Русбейс.

Одновременно «Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию торговых знаков «СуперКомбо», «Бургер Арбатский», «Атлантик Бургер», «Корпоративный университет — Вкусно — и точка», «ХитКомбо», «МегаКомбо», «БигКомбо».

«Киберкотлета» — это сленговое слово, популярное в среде геймеров. Как сообщает сайт NeoLurk, прозвище «киберкотлета» часто достается школьникам, увлеченным компьютерными играми, но отказывающимися в совершенстве изучать механики. Еще одна версия происхождения слова — исковерканный вариант «кибератлета».

Американская компания McDonald’s приостановила работу всех 850 своих ресторанов в России в марте 2022 года и через два месяца объявила об окончательном уходе из страны. Компания договорилась о продаже активов в России одному из франчайзи сети — бизнесмену Александру Говору. Предприниматель провел ребрендинг ресторанов и назвал их «Вкусно — и точка».

Фото на обложке: Art Konovalov / Shutterstock / FOTODOM