«Вкусвилл» занялся доставкой из ресторанов

«Вкусвилл» начал тестировать доставку из итальянского ресторана Osteria Mario — для ритейлера это первый подобный опыт сотрудничества. О запуске пилота RB.RU рассказал представитель «Вкусвилла».

«Собственный проект "Сгоряча" (дарккитчен), который начал работать в августе 2021 года, еще раз подтвердил, что готовой готовая еда — тренд, продолжающий набирать популярность. Видя, что покупателям нужна доставка горячей еды, мы решили не останавливаться на этом и запустили доставку из ресторана», — сообщили во «Вкусвилл».

Оформить заказ покупатели могут на сайте и в мобильном приложении ритейлера. Если адрес входит в зону доставки, в каталоге появится новая категория — «Рестораны». Сейчас компания организует доставку блюд по адресам ул. Балтийская дом 9 и ул. Пятницкая дом 25 — они расположены недалеко от даркстора и магазина ритейлера.

«Вкусвилл» не сообщает о конкретных дальнейших планах в развитии этого направления, но уже определил параметры для будущих партнерств: это будут «локальные рестораны и гастроэнтузиасты, меню и качество блюд в которых не противоречит концепции "Вкусвилл"».

Со старта проекта компания доставила более 500 блюд Osteria Mario, а средний чек сейчас составляет 1 тыс. рублей. Самое популярное блюдо — пицца.

Фото на обложке: «Вкусвилл»