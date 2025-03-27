Пиратские студии озвучки увеличили доходы в два раза
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По информации F6, у студий неофициальной озвучки, чьи переводы используют в том числе пиратские сервисы, есть четыре основных способа заработка: спонсорские подписки, донаты, доходы от рекламных вставок или сборов на озвучку, а также от рекламы на сайтах студий и в плеерах.
В 2024 году подписки принесли 45,4% дохода пиратских студий, а число подписчиков выросло почти вдвое. Рекламные вставки и сборы на озвучку (32,2%) увеличились в два раза, а количество адаптированных фильмов — в шесть раз. Выручка от рекламы на сайтах студий и в плеерах составила лишь 15,4% от общего дохода. «Доля прибыли от такого способа монетизации уменьшается в связи с повышением популярности альтернативных способов просмотра контента, например, в соцсетях, видеохостингах и мессенджерах», — пояснили в F6. Доля донатов, по данным исследователей, снизилась до 7%.
Пространство для роста. Директор департамента новых технологий J’son & Partners Дмитрий Колесов считает, что выручка студий могла быть выше. Спрос на услуги студий высок, особенно занимающихся озвучкой нелегального западного контента. «Полагаю, 50% — это ограничитель исключительно из-за нехватки людей, работающих над переводом и озвучкой», — отметил эксперт.
Основную часть выручки (40,8%) студиям принесли переводы зарубежных фильмов и сериалов, а также от мировых релизов, не привязанных к конкретной стране или тематике, подсчитали аналитики F6. Далее идут дорамы (37,1%), аниме (13,7%) и турецкие сериалы (8,4%).
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Фото на обложке: Anagarcia / Shutterstock / FOTODOM
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