Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сооснователь «Яндекса» Волож рассказал, почему решил продать часть акций компании

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож рассказал, что решил продать небольшое количество принадлежащих ему акций компании, потому что не получает дивидендов и не имеет регулярной зарплаты. Его слова передает «РИА Новости».

Сооснователь «Яндекса» Волож рассказал, почему решил продать часть акций компании

Накануне стало известно, что Волож и его семейный траст Lastar могут продать до чуть более 2,029 миллиона акций компании класса A (4,4% всех принадлежащих ему акций класса А) в течение 12 месяцев.

«У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали? У нас нет дивидендов в компании — пока, по крайней мере. И у меня нет регулярной зарплаты», — сказал Волож.

Он отметил, что последний раз продавал акции компании 5 или 6 лет назад. При этом он назвал «Яндекс» «хорошей, шикарной компанией».

В середине ноября 2019 года стало известно, что Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% принадлежащих ему акций класса B «Яндекса», а также создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти.

Семейный траст был создан в январе 2020 года.

Фото: Vicdemi / Фотобанк Фотодженика

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

31 января 2020

CDO Award 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ