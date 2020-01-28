Сооснователь «Яндекса» Волож рассказал, почему решил продать часть акций компании
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож рассказал, что решил продать небольшое количество принадлежащих ему акций компании, потому что не получает дивидендов и не имеет регулярной зарплаты. Его слова передает «РИА Новости».
Накануне стало известно, что Волож и его семейный траст Lastar могут продать до чуть более 2,029 миллиона акций компании класса A (4,4% всех принадлежащих ему акций класса А) в течение 12 месяцев.
«У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали? У нас нет дивидендов в компании — пока, по крайней мере. И у меня нет регулярной зарплаты», — сказал Волож.
Он отметил, что последний раз продавал акции компании 5 или 6 лет назад. При этом он назвал «Яндекс» «хорошей, шикарной компанией».
В середине ноября 2019 года стало известно, что Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% принадлежащих ему акций класса B «Яндекса», а также создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти.
Семейный траст был создан в январе 2020 года.
Фото: Vicdemi / Фотобанк Фотодженика
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