Сооснователь «Яндекса» Волож рассказал, почему решил продать часть акций компании

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож рассказал, что решил продать небольшое количество принадлежащих ему акций компании, потому что не получает дивидендов и не имеет регулярной зарплаты. Его слова передает «РИА Новости».

Накануне стало известно, что Волож и его семейный траст Lastar могут продать до чуть более 2,029 миллиона акций компании класса A (4,4% всех принадлежащих ему акций класса А) в течение 12 месяцев.

«У меня 95% активов в акциях одной компании. Если бы у вас так было, вы бы как-то диверсифицировали? У нас нет дивидендов в компании — пока, по крайней мере. И у меня нет регулярной зарплаты», — сказал Волож.

Он отметил, что последний раз продавал акции компании 5 или 6 лет назад. При этом он назвал «Яндекс» «хорошей, шикарной компанией».

В середине ноября 2019 года стало известно, что Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% принадлежащих ему акций класса B «Яндекса», а также создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти.

Семейный траст был создан в январе 2020 года.

Фото: Vicdemi / Фотобанк Фотодженика