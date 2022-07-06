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«Vprok.ru Перекресток» запустил онлайн-магазин косметики

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Vprok.ru Перекресток» запустил онлайн-магазин косметики. Его запустили как отдельный корнер на сайте и в мобильном приложении сервиса. В ассортименте 14 тыс. позиций декоративной и уходовой, азиатской и мужской косметики. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Vprok.ru Перекресток» запустил онлайн-магазин косметики

Магазин вывел в отдельное направление развитие российских брендов косметики. До конца года «Vprok.ru Перекресток» намерена расширить их долю до 20% от общего бьюти-ассортимента. Кроме того, компания занимается импортозамещением — к концу года планирует заместить 15% ассортимента этой категории.

В планах на будущее — развитие бьюти-гаджетов, органической косметики, брендов, которые разработали звезды и блогеры.

Клиенты «Vprok.ru Перекресток» получают косметику в одном заказе вместе с остальной корзиной с соблюдением правил товарного соседства. Весь ассортимент хранится на дарксторах и доступен во всех регионах присутствия сервиса.

С начала года россияне заказали в онлайн-гипермаркете в 1,5 раза больше товаров для красоты и ухода за собой, чем за тот же период 2021 года. Самые популярные товары — приборы для маникюра и педикюра, электрические настольные зеркала и бьюти-гаджеты.

Фото на обложке: Unsplash

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