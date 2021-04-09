НИУ ВШЭ проведет карьерный марафон онлайн и офлайн в Москве

12—13 апреля состоится карьерный марафон НИУ ВШЭ. Представители крупных компаний расскажут о стажировках и критериях отбора, а молодые специалисты смогут получить карьерные консультации. Для участия нужно зарегистрироваться.

Организаторы проведут онлайн-интервью с представителями корпораций, банков и других организаций. Среди них — Unilever, «Ростелеком», Deloitte, KPMG, EY, PwC, Coca-Cola HBC, «Райффайзенбанк», «Сбер», ВТБ, Renault, Skoltech, OZON, PepsiCo, Avito, Philip Morris International, Samsung и многие другие.

Офлайн-мероприятие пройдет 13 апреля по адресу Покровский бульвар, 11. Участников ждут стенды компаний, карьерные консультации и фотосессии для резюме.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.



Фото на обложке: JooLaR / Shutterstock