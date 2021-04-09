Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

НИУ ВШЭ проведет карьерный марафон онлайн и офлайн в Москве

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

12—13 апреля состоится карьерный марафон НИУ ВШЭ. Представители крупных компаний расскажут о стажировках и критериях отбора, а молодые специалисты смогут получить карьерные консультации. Для участия нужно зарегистрироваться.

НИУ ВШЭ проведет карьерный марафон онлайн и офлайн в Москве

Организаторы проведут онлайн-интервью с представителями корпораций, банков и других организаций. Среди них — Unilever, «Ростелеком», Deloitte, KPMG, EY, PwC, Coca-Cola HBC, «Райффайзенбанк», «Сбер», ВТБ, Renault, Skoltech, OZON, PepsiCo, Avito, Philip Morris International, Samsung и многие другие.

Офлайн-мероприятие пройдет 13 апреля по адресу Покровский бульвар, 11. Участников ждут стенды компаний, карьерные консультации и фотосессии для резюме.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: JooLaR / Shutterstock

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Международная конференция Deep Food Tech
RB.RU в партнерстве с ЭФКО соберут лучших российских и международных экспертов.
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

10 апреля 2021

День инвестора акселератора Krokit

10 апреля 2021

Онлайн-марафон об искусственном интеллекте

15 апреля 2021

Форум Impulse Технологии непрерывных изменений & Employee Experience

Все ВОЗМОЖНОСТИ