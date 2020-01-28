ВТБ и ИТ-компания «Эвотор» запустили совместный продукт для бизнеса, который позволяет подключить эквайринг на торговой точке без посещения банка. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

ВТБ начал подключать ритейлеров к эквайрингу без визита в банк