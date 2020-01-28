ВТБ начал подключать ритейлеров к эквайрингу без визита в банк
ВТБ и ИТ-компания «Эвотор» запустили совместный продукт для бизнеса, который позволяет подключить эквайринг на торговой точке без посещения банка. Об этом говорится в сообщении ВТБ.
По оценке банка, в 2020 году сервисом смогут воспользоваться до 20 тысяч предприятий.
Выручка от безналичных платежей зачисляется на расчетный счет предпринимателя в любом российском банке на следующий рабочий день. Ограничение суммы выплаты отсутствует. Предприниматели могут следить за всеми операции в режиме реального времени в личном кабинете.
«В рамках стратегии ВТБ стремится перевести клиентов в цифровые продукты и сократить количество их визитов в банк. <…> С момента оформления заявки до заключения договора с банком пройдет не более пяти дней», — сообщил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.
Фото: Unsplash!-- Yandex.Metrika counter -->
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter