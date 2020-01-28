Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

ВТБ начал подключать ритейлеров к эквайрингу без визита в банк

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

ВТБ и ИТ-компания «Эвотор» запустили совместный продукт для бизнеса, который позволяет подключить эквайринг на торговой точке без посещения банка. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

ВТБ начал подключать ритейлеров к эквайрингу без визита в банк

По оценке банка, в 2020 году сервисом смогут воспользоваться до 20 тысяч предприятий.

Выручка от безналичных платежей зачисляется на расчетный счет предпринимателя в любом российском банке на следующий рабочий день. Ограничение суммы выплаты отсутствует. Предприниматели могут следить за всеми операции в режиме реального времени в личном кабинете.

«В рамках стратегии ВТБ стремится перевести клиентов в цифровые продукты и сократить количество их визитов в банк. <…> С момента оформления заявки до заключения договора с банком пройдет не более пяти дней», — сообщил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Фото: Unsplash

!-- Yandex.Metrika counter -->

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ