Банк ВТБ ведет переговоры о покупке контрольной доли киносети «Каро»

Банк ВТБ ведет переговоры с группой UFG Private Equity и предпринимателем Полом Хетом о покупке их долей в киносети «Каро». В августе банк получил в залог по кредиту 100% компании. ВТБ финансирует перестройку кинотеатров сети «Каро». Однако банк может выступать в переговорах как посредник.

О проведении переговоров между UFG Private Equity, Полом Хетом и ВТБ сообщил «Коммерсантъ». Сообщается, что банк может выступать как посредник, выкупая актив в интересах какой-либо другой компании.

ВТБ уже несколько лет является кредитором «Каро», а в августе открыл компании новые шестилетние линии на 4,1 млрд руб. Деньги планируется направить на развитие и открытие новых кинотеатров сети в Москве и регионах. После этого операционная компания сети, ООО «Каро Фильм Менеджмент», полностью перешла в залог к госбанку.

На данный момент у «Каро» 33 кинотеатра с 266 залами. По данным «Невафильм Research», компания занимает второе место среди российских киносетей по числу собственных кинозалов с долей 4,8%, уступая первое место объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино». Сеть контролирует консорциум инвесторов куда входят UFG Private Equity, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и предприниматель Пол Хет, причем доля UFG самая крупная (60%). В 2016 году UFG выкупила долю фондов Baring Vostok, а в 2019 году — пакет одного из основателей Леонида Огородникова.

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