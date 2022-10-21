ВТБ решил выставить на аукцион долг проживающего во Франции основателя «Осло Марин»

ВТБ выставит на аукцион долг основателя группа «Осло Марин» Виталия Архангельского, выяснил «Коммерсантъ». В настоящее время бизнесмен проживает во Франции.

«Осло Марин», основанная в 1999 году, специализировалась на туризме, логистике, лизинге и вопросах страхования. С момента основания группе принадлежали Выборгский порт, терминалы «Онега» и «Западный терминал» в петербургском порту, а также Выборгская судоходная компания, суда-сухогрузы «OMG Колпино» и «OMG Тосно», страховое общество «Скандинавия».

В 2007 году «Осло Марин» анонсировала проект яхт-клуба Sestroretsk Marine в Санкт-Петербурге. Планировалось построить отель, коттеджный поселок, бизнес-парк и лесоперерабатывающий комплекс. Для реализации проекта в группе создали компанию, которая, в числе прочего, стала девелоперов объектов «Осло Марин».

основными кредиторами проекта стали банки «Санкт-Петербург» и«Возрождение» , которые выделили 4 млрд рублей и 5 млрд рублей соответственно. ВТБ предоставил компании 350 млн рублей. Позднее, в 2009 году, когда ни один из заявленных проектов не был реализован, а сама группа прекратила обслуживать кредит «Санкт-Петербурга». Тогда кредитной организации удалось добиться ареста трех судов компании в Эстонии, Франции и Великобритании.

В 2010 году в отношении Архангельского были заведены два уголовных дела: о мошенничестве с получением кредита в Морском акционерном банке и о легализации средств, полученных преступным путем. После этого предприниматель уехал во Францию, страна отказалась выдать его России.

Архангельский утверждал, что за возбуждением дел стоят представители силовых ведомств, которые, по его мнению, действовали в целях рейдерского захвата бизнеса.

Спустя два года ВТБ смог доказать право на заложенные активы — логистический комплекс и земельный участок в Санкт-Петербурге. Долг группы перед банком в 2012 году составлял уже 414 млн руб.

В рамках процесса банкротства ООО «Онега» покрыть задолженность перед ВТБ не удалось, тогда были предъявлены претензии самому Архангельскому и его компании ООО «Русив», где он был генеральным директором.

Поскольку ВТБ попал под санкции, взыскать задолженность с предпринимателя самостоятельно банк не может.