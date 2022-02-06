Средняя страховая выплата пострадавшим от кибермошенников – 20,5 тыс. рублей

По словам владельца продукта «Сбереги финансы» дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Олеси Дунаевой, по результатам урегулирования порядка 10 тысяч страховых случаев средние выплаты пострадавшим от кибермошенников составили более 20 тыс. рублей.
Дунаева пояснила «РИА Новости», что «выплаты клиентам «СберСтрахования» производятся в пределах страховых сумм».
Полис покрывает случаи, когда мошенники украли деньги, завладев данными карты по звонку от имени банка или полиции, при оплате товаров и услуг на поддельных сайтах, с помощью фишинга, вирусов, незащищенного Wi-Fi и взлома аккаунтов.
«По всем рискам программы «Сбереги финансы» за 2021 год было урегулировано порядка 10 тысяч страховых случаев, размер средней выплаты составил 20 500 рублей», – уточнила она.
По данным Банка России, ежегодно от телефонных и интернет-мошенников страдают сотни тысяч россиян. Большинство банков стремятся минимизировать потери. Например, Сбербанк недавно запустил сервис подтверждения операций близких для защиты от мошенников.
В декабре прошлого года ЦБ заявил, что намерен вплотную заняться темой страхования рисков и потерь россиян от кибермошенников и даже предложил возвращать часть суммы при кражах со счетов.
Представители банковской и страховой сфер считают, что необходимо искать баланс ответственности клиента кредитной организации, самого банка и страховой компании в вопросе соразмерности покрытия риску.
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Фото на обложке: FLY:D / Unsplash
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