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Правительство ввело максимальные выплаты безработным на три месяца

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Россияне, уволенные и признанные безработными начиная с 1 марта, смогут получить пособие по безработице с апреля по июнь. Им будем выплачен максимальный размер пособия — 12 130 рублей в месяц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство ввело максимальные выплаты безработным на три месяца

«Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле-июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей», — говорится на сайте правительства.

На пособие не смогут рассчитывать люди, уволенные за нарушение трудовой дисциплины.

Безработные с детьми до 18 лет дополнительно будут получать по три тысячи рублей на каждого ребенка. 

На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете заложено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей. 

Ранее Rusbase рассказал, как компании помогают безработным в кризис и куда можно временно трудоустроиться.

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