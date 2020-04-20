Правительство ввело максимальные выплаты безработным на три месяца

Россияне, уволенные и признанные безработными начиная с 1 марта, смогут получить пособие по безработице с апреля по июнь. Им будем выплачен максимальный размер пособия — 12 130 рублей в месяц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле-июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей», — говорится на сайте правительства.

На пособие не смогут рассчитывать люди, уволенные за нарушение трудовой дисциплины.

Безработные с детьми до 18 лет дополнительно будут получать по три тысячи рублей на каждого ребенка.

На социальные выплаты безработным в трехлетнем федеральном бюджете заложено 54,3 млрд рублей. На выплаты пособий в рамках нового постановления правительства дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей.

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