Выручка онлайн-магазина одежды Farfetch возросла на 46%

Технологическая платформа для модной индустрии Farfetch увеличила выручку в первом квартале 2021 года на 46%.
Она составила $485 млн, сообщили представители Farfetch RB.RU.
На показатели благоприятно повлиял рост выручки от цифровых платформ на 68,1% до $362 млн, что частично «компенсируется» сравнительно более низким ростом выручки от платформы брендов на 4,5% в годовом исчислении.
Выручка от розничных продаж увеличилась на 25,4% до $10,7 млн , в основном за счёт открытия дополнительных фирменных магазинов. Из негативных факторо отмечается временное закрытие магазинов и снижение посещаемости из-за пандемии COVID-19.
Прибыль Farfetch после вычета налогов составила $517 млн. За аналогичный период в прошлом году компания терпела убытки — $79 млн.
Общий объем оборота товаров (GMV) вырос на 50% и достиг показателей $916 млн в сравнении с 60% роста и $790 млн в аналогичном периоде прошлого года.
Farfetch отлично стартовала в первом квартале, предрекая еще более высокие показатели в течение 2021 года. Наши партнёрские отношения с брендами никогда не были более сильными, а наши клиентские и бренд-инициативы находят широкий отклик, повышая осведомленность о нашем ценностном предложении и удерживая потребителей. Я более чем когда-либо уверен в перспективах роста, которые мы видим в цифровых инструментах, способствующих глобальному развитию индустрии роскоши. Это остается нашим приоритетом: Farfetch продолжает инвестировать в них, чтобы обеспечить рост в долгосрочной перспективе.
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