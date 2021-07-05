В России сотрудники малого бизнеса оценили уровень своих зарплат

В России сотрудники компаний малого и среднего бизнеса оценили уровень своих зарплат за последние полгода. Как оказалось, у 58% зарплата впритык, а еще трети не хватает на жизнь.

При этом о повышении заработной платы за последние полгода руководство просили 30,1% линейных сотрудников. О том, что их зарплата изменилась, рассказали 33,7% респондентов: из них у 56,2% она выросла, у 43,8% — снизилась, сообщил РБК со ссылкой на свое исследование разработчик CRM для бизнеса «Мегаплан».

Опрос провели среди 1476 представителей малого и среднего бизнеса: 1028 линейных сотрудников и 448 руководителей.

При этом 58% работников малых и средних компаний признались, что текущей зарплаты им хватает буквально впритык. Еще 27,7% опрошенных сообщили, что им вообще не хватает зарплаты, и лишь 14,3% полностью устраивает сумма оплаты их труда.

Сотрудники, чьи зарплаты повысились, сообщили, на сколько изменились суммы выплат: у 39,7% они выросли на 10%, у 30,2% — на 20%, у 11,1% — на 30%, у 11,1% — на 40%, у 3,2% — на 60%, ровно столько же ответили, что на 80%, и лишь у 1,5% уровень оплаты труда вырос в два раза.

Работники, зарплаты которых снизилась, также рассказали, на сколько: 30,6% респондентов стали получать на 20% меньше, 24,5% — на 30%, 22,4% — на 10%, 12,2% — на 50%, 6,1% — на 40%, 2% — на 60% и еще 2% — на 80%.

При этом 47,9% руководителей компаний, участвовавших в опросе, сообщили, что их зарплаты тоже изменились: у 68,1% они стали больше, а у 31,9% — меньше.

В апрельском отчете Росстата говорится, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле составила 56 614 рубля, что на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Фото: Sambulov Yevgeniy/Shutterstock