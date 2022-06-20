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Официанты оставляют чаевые чаще, чем гости заведений — исследование

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Почти половина официантов (49%) всегда оставляют чаевые, когда сами идут в кафе и рестораны, показал опрос Delivery Club и ResearchMe. При этом только 10% официантов получают чаевые за каждый свой заказ в рабочую смену. Таким образом, культура чаевых среди самих официантов сформировалась сильнее, чем среди их гостей.

Официанты оставляют чаевые чаще, чем гости заведений — исследование

В исследовании об отношении официантов к чаевым приняли участие более 800 представителей этой профессии, проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. человек.

Каждый пятый (22%) оставляет чаевые только в случаях, когда действительно доволен сервисом. Остальные официанты сервис не оценивают, а причиной, по которой оставляют чаевые не всегда, называют отсутствие свободных денег. В среднем опрошенные готовы выделить на чай от 100 до 350 рублей. 

Никогда не оставляют чаевые 3%, объясняя это тем, что персонал заведений и так получает зарплату. 

Только 10% официантов сообщили, что получают чаевые за каждый свой заказ (49% сами оставляют на чай всегда). Большинству респондентов (61%) вознаграждение достается за каждый второй или третий заказ, 29% получают чаевые реже.

Половина официантов в рамках опроса признались, что тратят полученные чаевые на поход в кафе и рестораны.

Фото на обложке: Unsplash

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