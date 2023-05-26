Wildberries опроверг блокировку товаров продавцов на 50 млрд рублей

Союз электронной торговли попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить действия руководства Wildberries на предмет возможного мошенничества. Недовольство общественников вызвало решение Wildberries заблокировать товары продавцов на 50 млрд рублей.

Соответствующее обращение было направлено вчера, 25 мая, председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. В документе содержится просьба провести проверку на предмет наличия в действиях руководства Wildberries признаков составов преступлений по ст. 159 (мошенничество) и ст. 330 УК РФ (самоуправство), узнал «Коммерсантъ».

Wildberries отрицает информацию о блокировке товаров у продавцов на 50 млрд рублей.

Wildberries в начале мая раскрыл нелегальные способы продвижения через внешние сервисы, а также оценил ущерб от таких методов в 650 млн рублей.

Позднее маркетплейс списал у продавцов около 2 млрд рублей за «рекламные услуги». У офиса компании в Москве не утихает митинг, на место приехала полиция.

Wildberries 12 мая сообщил, что договорился с продавцами и приостановил начисления за рекламу на время следственных действий.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock