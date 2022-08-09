Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» начали обмениваться информацией о продавцах контрафакта

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» создали единую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией, сообщили RB.RU в Wildberries.

Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» начали обмениваться информацией о продавцах контрафакта
  • В систему будут заносить сведения о случаях размещения контрафакта, информацию о продавце таких товаров, а также данные из документов, подтверждающих нарушение.
  • В работе информационной системы смогут подключиться все желающие интернет-ритейлеры.
  • Маркетплейс, который найдет контрафакт, после обращения правообладателя (предполагает проверку документов), потребителя (предполагает проверку документов) или госорганов блокирует такие предложения на своем ресурсе.
  • После блокировки данные выгружаются в информационную систему для проверки наличия таких предложений и таких продавцов на остальных площадках.

Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» реализовали решение на площадке АКИТ. Компании вместе с ФАС также планируют представить механизм приостановки деятельности поставщиков, замеченных в размещении предложений о продаже контрафакта и порядок восстановления их деятельности.

Если подделки были замечены в первый раз, то работу продавца на площадке приостановят на три месяца, при повторном нарушении поставщику могут отказано в размещении товаров на всех площадках.

Полный доступ к единой информационной системе по запросу будут предоставлять госорганам.

Накануне Wildberries сообщил, что в августе запустит сервис «Цифровой арбитраж», который «защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей — от возможной контрафактной продукции».

Фото на обложке: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
  2. 2 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
  3. 3 Продвижение на «Яндекс.Маркете»: полезные инструменты
  4. 4 Wildberries в августе запустит сервис защиты правообладателей и покупателей от контрафакта
  5. 5 Продвижение на Wildberries: инструменты и стратегии

ВОЗМОЖНОСТИ

09 августа 2022

StartupDrive

10 августа 2022

Speed Dating #Creative

10 августа 2022

DigitalSkills 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ