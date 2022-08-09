Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» начали обмениваться информацией о продавцах контрафакта

Российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» создали единую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией, сообщили RB.RU в Wildberries.

В систему будут заносить сведения о случаях размещения контрафакта, информацию о продавце таких товаров, а также данные из документов, подтверждающих нарушение.

В работе информационной системы смогут подключиться все желающие интернет-ритейлеры.

Маркетплейс, который найдет контрафакт, после обращения правообладателя (предполагает проверку документов), потребителя (предполагает проверку документов) или госорганов блокирует такие предложения на своем ресурсе.

После блокировки данные выгружаются в информационную систему для проверки наличия таких предложений и таких продавцов на остальных площадках.

Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» реализовали решение на площадке АКИТ. Компании вместе с ФАС также планируют представить механизм приостановки деятельности поставщиков, замеченных в размещении предложений о продаже контрафакта и порядок восстановления их деятельности.

Если подделки были замечены в первый раз, то работу продавца на площадке приостановят на три месяца, при повторном нарушении поставщику могут отказано в размещении товаров на всех площадках.

Полный доступ к единой информационной системе по запросу будут предоставлять госорганам.

Накануне Wildberries сообщил, что в августе запустит сервис «Цифровой арбитраж», который «защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей — от возможной контрафактной продукции».

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