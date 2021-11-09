Российский стартап запустил продажи пельменей и колбасок из растений

Российский производитель мяса из растений Welldone расширил продуктовый ряд и запустил в продажу собственные пельмени и колбаски. Как сообщили RB.ru в компании, подобные категории продуктов из растений ранее не были представлены в России.
До 20 ноября первая партия будет передана в федеральные торговые сети и сервисы доставки продуктов питания: «Гиперглобус», «Лента», «Самокат», «Яндекс.Лавка», Ozon Express и другие.
Команда начала разрабатывать продукты в июле — для каждого был создан и утвержден специальный фарш. Пельмени будут представлены в двух видах: с кориандром, а также с луком и чесноком.
Фото: Welldone
В колбасках впервые в России используется съедобная растительная оболочка на основе альгинатов — это природный полисахарид, получаемый из морских бурых, красных и ряда зеленых водорослей, в том числе родов Ламинария и Агарум.
Фото: Welldone
Упаковка пельменей (400 грамм) обойдется покупателям примерно в 350 рублей, аналогично будет стоить и упаковка из четырех колбасок (220 грамм).
«Мы работаем над тем, чтобы сформировать весь привычный ассортимент мясных продуктов, но сделанных полностью из растений. Вкусовое разнообразие упрощает включение большего количества растительной пищи в рацион. Потребитель сегодня хочет пельмени, завтра — колбаски, послезавтра — котлеты. До конца года мы планируем реализовать в Москве и Санкт-Петербурге несколько тонн новинок, а в 2022 — приступить к продажам в регионах», — сообщил сооснователь и CEO Welldone Александр Киселев.
В июле стартап привлек $1,5 млн от российского фонда Phystech Ventures и международного Lever VC на расширение продуктового ряда и увеличение объемов производства до 130-150 тонн растительного мяса в месяц.
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Фото на обложке: Unsplash
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