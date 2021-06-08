WhatsApp добавил новую функцию

По данным Webetainfo, пользователи смогут войти в WhatsApp с помощью флеши-звонка. Ранее авторизация проходила через одноразовый пароль, который содержался в SMS-сообщении от мессенджера.

Таким образом, чтобы авторизоваться, пользователям необходимо будет разрешить приложению доступ к звонкам. При этом отвечать на звонок не понадобится — приложение сделает это самостоятельно. Впрочем, есть оговорка — новая функция не будет доступна на IOS.

Ранее WhatsApp в ряде стран обновил пользовательское соглашение. Согласно ему, люди, использующие мессенджер, будут автоматически делиться данными с Facebook, которому тот принадлежит. В итоге Facebook получит сведения о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей.

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Фото: diego_cervo/Depositphotos