Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Акции кикшеринга Whoosh резко упали на третий день после IPO

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции сервиса аренды самокатов Whoosh на Мосбирже резко подешевели на третий день после IPO. Котировки снизились на 6,9% за сессию, в моменте падая на 10%.

Акции кикшеринга Whoosh резко упали на третий день после IPO

В ходе торговой сессии на Московской бирже в пятницу 16 декабря акции сервиса кикшеринга Whoosh упали в цене на 7%. По данным на 16:45 МСК ценные бумаги сервиса торгуются по 170 рублей за штуку. В моменте акции компании дешевели на 10% – до 164 рублей.

Резкое падение котировок Whoosh произошло на третий день после выхода компании на биржу. Сервис провел IPO 14 декабря, в течение двух дней акции торговались по цене, близкой к цене размещения в 185 рублей за штуку.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов предположил, что к резкому падению котировок Whoosh на бирже привело закрытие позиций инвесторами, которые планировали заработать на котировальном росте акций в первые дни после размещения.

Whoosh вышел на биржу 14 декабря и привлек 2,1 млрд рублей. Цена за акцию в 185 рублей была установлена по нижней границе диапазона. IPO сервиса Whoosh пока является единственным размещением, проведенным на Мосбирже в 2022 году.

Фото на обложке: Haggardous50000 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  2. 2 АРФГ предложила ЦБ механизм решения споров с брокерами в досудебном порядке
  3. 3 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
  4. 4 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  5. 5 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов

ВОЗМОЖНОСТИ

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

Все ВОЗМОЖНОСТИ