Акции кикшеринга Whoosh резко упали на третий день после IPO

Акции сервиса аренды самокатов Whoosh на Мосбирже резко подешевели на третий день после IPO. Котировки снизились на 6,9% за сессию, в моменте падая на 10%.
В ходе торговой сессии на Московской бирже в пятницу 16 декабря акции сервиса кикшеринга Whoosh упали в цене на 7%. По данным на 16:45 МСК ценные бумаги сервиса торгуются по 170 рублей за штуку. В моменте акции компании дешевели на 10% – до 164 рублей.
Резкое падение котировок Whoosh произошло на третий день после выхода компании на биржу. Сервис провел IPO 14 декабря, в течение двух дней акции торговались по цене, близкой к цене размещения в 185 рублей за штуку.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов предположил, что к резкому падению котировок Whoosh на бирже привело закрытие позиций инвесторами, которые планировали заработать на котировальном росте акций в первые дни после размещения.
Whoosh вышел на биржу 14 декабря и привлек 2,1 млрд рублей. Цена за акцию в 185 рублей была установлена по нижней границе диапазона. IPO сервиса Whoosh пока является единственным размещением, проведенным на Мосбирже в 2022 году.
Фото на обложке: Haggardous50000 /
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