Правительство отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии»

Правительство РФ отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии». Об этом говорится в распоряжении правительства.

«Упразднить межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года на эту инициативу было заложено почти 2 млрд рублей.

Созданием портала занималось научное издательство «Большая российская энциклопедия» (БРЭ). В результате оцифровки 35 томов БРЭ должна была быть создана российская версия «Википедии».

Проект стартовал 1 июля 2019 года и по плану должен был завершиться 1 апреля 2022 года.

В 2016 году распоряжение о создании российской онлайн-энциклопедии подписал Дмитрий Медведев. В рабочую группу проекта вошли представители Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки и других ведомств. Тогда в правительстве заявили, что российский проект не будет конкурировать с «Википедией», а будет решать более масштабные задачи.

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