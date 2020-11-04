Определен разработчик стартап-экосистемы Казахстана

Стали известны победители цифрового конкурса для IT компаний, объявленного технопарком Astana Hub. Финал прошел 31 октября в онлайн-формате. Командой, которая будет разрабатывать платформу TechHub.kz для стартап-экосистемы Казахстана, стала AnyDev. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Astana Hub.

AnyDev выиграла контракт на сумму $128 тысяч.

«Для нас это был большой challenge, мы буквально вернулись в свои студенческие годы и 2 бессонные недели работали над разработкой MVP проекта», — отмечает представитель AnyDev Айбек Пренов.

Второе место заняла команда Greetgo. Третье место — у команды E-Cloud. Призы за второе и третье места составляют $2,3 тысячи и $1,2 тысячи соответственно.

Заявки на участие в цифровом конкурсе отправили 68 IT-компаний из Казахстана, России и Беларуси. По итогам отбора участниками конкурса стали 11 команд: Greetgo; «Алатау системс»; Somatic; Digital Agency Nidge; Smart Technologies Solutions; Aloteq (Беларусь, Минск); SiteLine; D-vision technologies; AnyDev; E-C; Man & Technologies Lab (Россия, Москва).

Напомним, перед командами-участниками стояла задача разработать MVP-версию единой платформы стартап-экосистемы Казахстана в течение двух недель с начала конкурса. На платформе должны быть предусмотрены возможности оказания услуг, обработки заявок и аналитики данных экосистемы.

«С победителем конкурса будет заключен контракт и дано еще 3 месяца на полную реализацию и доработку платформы. Кроме того, в эту сумму включено гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев», — комментируют в Astana Hub.

AnyDev — казахская компания, основанная в 2017 году. Команда проекта имеет опыт работы по созданию системы для оплаты проезда в общественном транспорте, платформы лидогенерации и обработки лидов. Кроме того компания участвовала в разработке системы безотходного питания совместно со стартапом из Кремниевой Долины.

Greetgo — казахский стартап, созданный в 2018 году. Компания специализируется на разработке решений для автоматизации бизнеса, интеграционных решениях, задачах HighLoad и ML-решений для корпоративного сегмента. Портфолио компании преимущественно состоит из решений для финансовых учреждений, фондовых и товарных бирж и брокеров.

E-Cloud была основана в Казахстане в 2017 году. Компания предоставляет услуги автоматизации бизнес-процессов по принципу аутсорсинга и сервисной модели информатизации по принципу модели SaaS.

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