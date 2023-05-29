Продавшие свой бизнес в России иностранные компании за год вывели около $36 млрд. Всего за год было совершено 200 сделок по продаже активов.
При этом только 20% из них продали бизнес стоимостью выше $100 млн, сообщил РИА Новости глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России.
- Зарубежные компании, приостановившие свою работу в России или ушедшие из страны, с конца февраля по сентябрь 2022 года потеряли $200-$240 млрд. Больше всего убытки понесли фирмы из США и Великобритании.
- Еще до $2 млрд потеряли ушедшие или приостановившие деятельность в России бренды после февраля 2022 года. Самые ощутимые потери понесли шведская H&M, испанская Inditex и IKEA.
Фото на обложке: Unsplash
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