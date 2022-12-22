На подмосковный склад Wildberries пришли с проверкой миграционного учета

На склад Wildberries в подмосковной Электростали пришли с проверкой миграционного учета. В компании заверили, что 99% сотрудников склада – российские граждане, а у остальных есть разрешение на работу в России.
О проводимой проверке на одном из складов Wildberries сообщил представитель компании. Работу склада оперативные мероприятия не нарушили, а сама проверка проходит в «стандартной для данной процедуры режиме».
В Wildberries отметили, что 99% сотрудников их склада являются российскими гражданами, а остальные имеют официальное разрешение на работу.
«Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств», – рассказали в Wildberries.
По информации некоторых СМИ, мероприятия на складе Wildberries проходят в сопровождении сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) с целью проверить сотрудников из Украины и других стран на причастность к экстремизму и нахождению в розыске.
Фото на обложке: A08 /
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