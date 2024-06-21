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s16vc инвестировал в шотландский LegalTech-стартап Wordsmith

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Шотландский LegalTech-стартап Wordsmith AI привлек $5 млн. В посевном раунде лидировал Index Ventures при участии General Catalyst, Felix, Yellow и S16vc. Об этом говорится в сообщении компании.

s16vc инвестировал в шотландский LegalTech-стартап Wordsmith
  1. Новости

Wordsmith AI основали в октябре 2023 года Росс МакНэрн, Робби Фалькенталь и Владимир Гигиняк. Штаб-квартира компании находится в Эдинбурге.

Стартап разработал ИИ-платформу для юридических отделов компаний, которые смогут ее настроить для остальных сотрудников. С помощью платформы любой сотрудник сможет решить свои юридические вопросы быстрее. 

Цель Wordsmith AI — создать идеальный командный центр для штатных юристов, который позволит им ускорять работу всех вокруг. Справиться с этой задачей им помогут «инвесторы мирового класса», которые теперь у них есть, отметили в компании.

Фото на обложке: Unsplash

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