«Яндекс» планирует адаптировать продукты для стран Ближнего Востока

«Яндекс» планирует в ближайшие полгода выйти на рынок арабских стран Ближнего Востока с локализованными продуктами. У компании пока нет поисковых или контентных сервисов для них. В пресс-службе уточнили, что речь идет о «разных продуктах, использующих YandexGPT», не назвав разработки, пишет «Коммерсантъ».

Зимой 2022 года «Яндекс» запустил в ОАЭ сервис для планирования путей доставки «Яндекс Маршрутизация». Тогда же в ОАЭ была зарегистрирована Direct Cursus Computer Systems Trading, которая числится издателем мобильных приложений «Яндекса» («Браузер», «Карты» и другое) и оператором платформы аналитики AppMetrica.

Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V. — запланировала перезапуск международного бизнеса под новым названием. Примерный срок — начало 2024 года.

Российским инвесторам принадлежат 20% «Яндекса». В случае сделки, нидерландская Yandex N. V. сохранит около трети российского бизнеса.

После этого компания учредит новые международные структуры, которые займутся беспилотными автомобилями, облачными технологиями и сферой онлайн-образования.

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