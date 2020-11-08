«Яндекс.Маршрутизация» интегрировала сервис «Яндекс Go» для заказа грузовых машин в часы пик

Компании, подключенные к платформе «Яндекс.Маршрутизация», смогут задействовать дополнительные грузовые машины партнеров «Яндекс Go» для организации доставки в пиковые часы и высокий сезон. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Решение стало возможным благодаря интеграции «Яндекс.Маршрутизации» и «Яндекс Go».

«К примеру, у компании есть 100 собственных машин, а в период нагрузок их может требоваться 110 — эти дополнительные 10 автомобилей поможет добрать новое решение <…>. Теперь, в случае необходимости, компания может запросить дополнительный транспорт в системе "Яндекс.Маршрутизации", и алгоритм распределит заказы на собственный автопарк и на доставку "Яндекс Go"», — пояснили в компании.

Согласно исследованию «Яндекс.Маршрутизации», семь из десяти компаний с собственной курьерской доставкой сталкиваются с нехваткой ресурсов во время пиковых нагрузок. Их непредсказуемость создает проблему, когда бизнесу срочно требуется найти дополнительные машины, говорят в компании.

В «Яндексе» считают, что решение будет востребовано, поскольку в бизнесе трудно прогнозировать появление пиковых нагрузок, что, в свою очередь, усложняет процесс заключения долгосрочных контрактов с транспортными подрядчиками, так как объемы заказов часто меняются. Сервис же позволит брать необходимое количество дополнительных машин прямо во время планирования маршрутов на нужный период времени.

Заказ грузовых машин уже сейчас доступен в 158 городах России и Казахстана. Время подачи машины при наличии договора с «Яндекс Go» составит от 10 минут, а цена за адрес доставки — от 150 рублей.

Решение позволяет компаниям, подключенным к «Яндекс.Маршрутизации», использовать неограниченное количество транспорта из автопарка партнеров «Яндекс Go», в котором на сегодняшний день состоит более 5000 машин.

Фото: пресс-служба «Яндекса»