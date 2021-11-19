«Яндекс» допустил продукты и услуги конкурентов в «колдунщики»

«Яндекс» после спора с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) стал интегрировать в обогащенные ответы поисковой выдачи (колдунщики) продукты, услуги и контент конкурентов.

Новым форматом представления данных в поиске уже пользуются «Литрес», Mybook, Book24, YouDo, «Профи», «Нетология», HH.ru, Okko, сообщил ТАСС. Также интегрировались Megogo, «Зарплата.ру», SuperJob, «Рольф», «Авилон», DomClick, «ПИК» и другие компании.

По данным IT-компании, новый формат позволяет партнерам получать из поиска более заинтересованных пользователей.

«Из аналитики видно, как он повышает конверсию в полезные действия на стороне партнера. Например, эксперимент с сервисами по оказанию услуг показал, что пользователи, перешедшие из нового формата представления данных в поиске, оставляют заявки на сайте партнера в 1,5 раза чаще. Партнер получает заинтересованных пользователей, "Яндекс" — возможность показать пользователю максимально подробный ответ, отвечающий запросу, сравнить все предложения», — отметили в «Яндексе».

В августе 2020 года некоторые российские онлайн-сервисы, включая ЦИАН и «Авито», пожаловались в ФАС на злоупотребление доминирующим положением со стороны IT-гиганта. Они были недовольны тем, что в колдунщики могут попасть только сервисы «Яндекса», что приводит к потере трафика другими сайтами.

В конце февраля 2021 года ФАС обязала «Яндекс» в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия.

13 апреля антимонопольная служба возбудило против «Яндекса» дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф. 28 мая «Яндекс» заявил, что будет предоставлять всем компаниям доступ к колдунщикам, а также опубликовал правила и условия его получения.

9 июня «Яндекс» подал в Арбитражный суд города Москвы иск к ФАС о признании незаконным дела об обогащенных ответах в результатах поиска. IT-компания заявила, что изначально ходатайствовала о продлении срока исполнения требований ведомства и подала исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока.

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