«Яндекс» добавил в «Шедеврум» визуальную модель от DeepSeek
В приложении «Шедеврум» от «Яндекса» в рамках теста появилась генеративная визуальная модель Janus-Pro-7B от китайской компании DeepSeek. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Яндекса».
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«Janus-Pro-7B развернута на серверах "Яндекса". Благодаря этому все данные, в том числе запросы пользователей и созданные картинки, хранятся в техническом контуре компании. Пользователь может генерировать изображения, сохранять их в своем профиле и скачивать — например, чтобы поделиться с друзьями», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что модель доступна до конца марта в приложении «Шедеврума» на iOS и Android. Чтобы воспользоваться Janus-Pro-7B, нужно выбрать режим генерации изображений, а затем указать нужную нейросеть в списке.
В конце января «Альфа-банк» сообщил, что начал тестировать генеративную модель DeepSeek R1 в своих продуктах на базе искусственного интеллекта. В банке отмечали, что ее внедрение «позволит интегрировать передовые решения для клиентов еще более эффективно».
DeepSeek всколыхнула мировой ИИ-рынок после того, как в конце января обошла по популярности ChatGPT от OpenAI в американском сегменте онлайн-магазина App Store. По словам техдиректора «Яндекса» Алексея Гусакова, разработчики DeepSeek показали, что обучать модели такого масштаба можно значительно дешевле, чем это сделали OpenAI, Google и Meta*, которые вкладывают в развитие ИИ миллиарды долларов.
*Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.
Фото на обложке: Mino Surkala / Shutterstock / FOTODOM
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