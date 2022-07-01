Багхантеры смогут заработать до 1,5 млн рублей на ошибках «Яндекс.Еды»

«Яндекс.Еда» в два раза увеличила вознаграждение за поиск уязвимостей в сервисе. Деньги можно получить за выявление уязвимостей пользовательских данных, мошенничества с промокодами, накрутки баллов «Яндекс Плюса» и фрода. Об этом сообщили RB.RU в пресс-службе сервиса.

За обнаружение межсайтовой подделки запроса можно получить от 15 тыс. до 150 тыс. рублей, за RCE-уязвимости — от 440 тыс. до 1,5 млн рублей. С полным списком уязвимостей и ошибок, размером вознаграждений можно ознакомиться здесь.

Конкурс продлится до 31 августа.

В апреле мировой суд в Москве наложил штраф в размере 60 тыс. рублей на сервис «Яндекс.Еда» за утечку данных пользователей в открытый доступ. В конце июня пользователи «Яндекс.Еды» получили возможность удалять информацию о своих заказах в сервисе. Компания запустила опцию, «чтобы пользователи могли самостоятельно управлять данными, которые хранит "Еда"»

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