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Академия «Яндекса» разработала бесплатные цифровые учебники по IT для студентов и преподавателей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Академия «Яндекса» разработала и представила бесплатные цифровые учебники — хендбуки — по различным областям IT. О запуске проекта было объявлено на образовательной онлайн-конференции YaC/e.

Академия «Яндекса» разработала бесплатные цифровые учебники по IT для студентов и преподавателей

Первые хендбуки представляют собой платформу с теорией по основным темам С++ и Python: базовые конструкции и работа с памятью, стандартная библиотека и идиомы. При этом есть возможность перейти в «Яндекс.Контест» и решать практические задачи.

Хендбуки можно проходить по порядку с самого начала, а можно изучить только базу в выбранной области или разобрать конкретные темы.

Для преподавателей вузов «Яндекс» добавит режим Pro, в котором можно будет использовать учебники для собственных занятий, отслеживать прогресс группы и получать аналитику о результатах студентов.

Над хендбуками работают эксперты «Яндекса», Европейского университета в Санкт-Петербурге, факультета компьютерных наук ВШЭ и другие.

В дальнейшем академия планирует расширять линейку хендбуков и добавить цифровые учебники по алгоритмам и анализу данных для гуманитарных специалистов, а также по другим дисциплинам, востребованным у IT-специалистов.

Фото на обложке: Unsplash

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