«Яндекс» приостановит инвестиции в России и за рубежом из-за санкций

Материнская компания «Яндекса» Yandex N.V., которая зарегистрирована в Нидерландах, приостановила инвестиции в России и за рубежом из-за «геополитической напряженности» и последствий санкций. Это следует из годового отчета компании.
«Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», — говорится во введении документа.
В отчете отмечается, что направления бизнеса компании в России в целом остаются стабильными и имеют потенциал в долгосрочной перспективе. При этом компания подтверждает, что столкнулась с серьезными проблемами и ждет негативных последствий для рекламного бизнеса из-за ухода международных компаний.
Компания также отозвала прогноз на 2022 год. «В текущих обстоятельствах наша видимость в краткосрочной и среднесрочной перспективе крайне ограничена. На наш предыдущий прогноз на 2022 год больше нельзя полагаться, и на данном этапе мы не можем предоставить какие-либо прогнозные комментарии», — следует из отчета.
До сих пор компания прогнозировала выручку в текущем году в 490–500 млрд рублей.
«Яндекс» напомнил, что с 28 февраля приостановлены торги акциями класса А на NASDAQ. Компания ранее предупредила акционеров о риске дефолта из-за приостановки торгов ее бумагами.
Держатели бондов на сумму $1,25 млрд могут потребовать от компании погасить их по номиналу, однако у корпорации нет свободны средств для выкупа облигаций в полном объеме.
Фото на обложке: Unsplash
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