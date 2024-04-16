Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» запустил сервис «Нейро» — он объединяет возможности поиска и больших генеративных моделей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс» объединил возможности поиска и больших генеративных моделей в новом сервисе «Нейро». Пользователь может задать любой вопрос — для ответа нейросети изучат и подберут необходимые источники в результатах поисковой выдачи, а модель YandexGPT 3 проанализирует их и выдаст емкий ответ.

«Яндекс» запустил сервис «Нейро» — он объединяет возможности поиска и больших генеративных моделей

«Нейро» можно использовать для вопросов, ответ на которые предполагает необходимость изучить несколько источников из сети, говорится в сообщении «Яндекса». В ответах содержится свежая информация, так как сервис берет факты не из памяти модели, а из источников в интернете.

 

Получив ответ, пользователь может задать сервису дополнительные вопросы или уточнить информацию в режиме диалога. Сервис даст ответ с учетом контекста беседы.

Сообщается, что «Нейро» понимает естественный язык общения — для него не нужно подбирать формулировки, чтобы сделать запрос. Также к текстовому запросу можно добавить картинки.

 

Сервис уже доступен в приложении» Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться в «Яндексе» и переключить тумблер около поисковой строки.

Изображения: «Яндекс»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 AI для HR: профиль кандидата, который повысит скорость найма в два раза
  2. 2 Эволюция ML-сервисов в микрофинансовых организациях и советы по внедрению
  3. 3 Машины не восстанут, но вылететь с работы можно: разбираемся, зачем осваивать нейросети
  4. 4 Мнение эксперта: Игорь Пивоваров о том, что происходит с OpenAI
  5. 5 «Доверять нельзя бояться». Как работают нейросети в беспилотных автомобилях
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2024

Цифровой марафон

21 апреля 2024

Летние школы Яндекса 2024

21 апреля 2024

Инвестиционный сезон ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ