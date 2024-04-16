«Яндекс» запустил сервис «Нейро» — он объединяет возможности поиска и больших генеративных моделей

«Яндекс» объединил возможности поиска и больших генеративных моделей в новом сервисе «Нейро». Пользователь может задать любой вопрос — для ответа нейросети изучат и подберут необходимые источники в результатах поисковой выдачи, а модель YandexGPT 3 проанализирует их и выдаст емкий ответ.

«Нейро» можно использовать для вопросов, ответ на которые предполагает необходимость изучить несколько источников из сети, говорится в сообщении «Яндекса». В ответах содержится свежая информация, так как сервис берет факты не из памяти модели, а из источников в интернете.

Получив ответ, пользователь может задать сервису дополнительные вопросы или уточнить информацию в режиме диалога. Сервис даст ответ с учетом контекста беседы.

Сообщается, что «Нейро» понимает естественный язык общения — для него не нужно подбирать формулировки, чтобы сделать запрос. Также к текстовому запросу можно добавить картинки.

Сервис уже доступен в приложении» Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться в «Яндексе» и переключить тумблер около поисковой строки.

Изображения: «Яндекс»