«Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Сейчас это направление входит в группу компаний «Яндекс.Такси». Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Доля «Яндекса» в Yandex Self-Driving Group составит 73%. Дополнительно «Яндекс» инвестирует в новую компанию $150 млн.

«После реструктуризации "Яндекс" выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст конвертируемый заем еще на $50 млн. В результате доля "Яндекса" в Yandex SDG составит 73%, доля Uber — 19%, оставшиеся акции пойдут на мотивационную программу для сотрудников», — говорится в сообщении.

Руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук станет исполнительным директором Yandex SDG.

«Это стратегически важное направление для "Яндекса", поэтому мы увеличиваем долю в нем и вкладываемся в его развитие. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесет пользу экосистеме сервисов "Яндекса" и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», — сообщил руководитель группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож.

«Яндекс» испытал первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сегодня 130 беспилотных машин компании ездят по дорогам общего пользования в России, США и Израиле. В Иннополисе работает первая в Европе служба беспилотного такси, которое перевозит пассажиров без водителя за рулем.

Также в 2019 году команда направления беспилотных автомобилей представила самоуправляемого робота-курьера «Яндекс.Ровер». Он уже работает в Сколково — перевозит документы и небольшие грузы.

Фото: блог «Яндекса»