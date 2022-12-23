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Акционеры «Яндекса» переизбрали Александра Волошина и еще двоих членов совета директоров

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Акционеры компании «Яндекс» переизбрали еще на четыре года троих независимых членов совета директоров. В их числе — экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, следует из сообщения на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Акционеры «Яндекса» переизбрали Александра Волошина и еще двоих членов совета директоров

Годовое собрание акционеров состоялось 22 декабря, на нем были переизбраны Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан и Роже Рийниа. Также в ходе встречи обсуждались изменения в структуре управление и процедура разделения активов.

В настоящее время совет директоров компании состоит из семи человек. В него также входят академик РАН Александр Молдован, генеральный директор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий, президент инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. При этом состав предполагает 12 мест, пять из которых остаются свободными.

Ранее основатель «Яндекса» Аркадий Волож и топ-менеджер компании Тигран Худавердян были внесены в санкционный список ЕС, после чего им пришлось оставить руководящие должности компании.

В ноябре компания подтвердила планы реструктуризации корпоративного управления. Зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. выходит из числа акционеров. Кроме того, экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин перешел работать в «Яндекс», он занял пост руководителя по корпоративному развитию.

Фото на обложке: evgris / Shutterstock

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