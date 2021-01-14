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«Яндекс» открыл прием заявок на премию Ильи Сегаловича для ученых в области компьютерных наук

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Яндекс» объявил о старте приема заявок от кандидатов на получение научной премии имени Ильи Сегаловича. Премия молодым исследователям и научным руководителям за достижения в области компьютерных наук будет присуждаться в третий раз, сообщили Rusbase в пресс-службе компании «Яндекс».

«Яндекс» открыл прием заявок на премию Ильи Сегаловича для ученых в области компьютерных наук

В этом году сумма премии выросла, говорится в сообщении. Лауреаты получат по 1 млн рублей, студенты и аспиранты также смогут получить гранты до 500 тысяч рублей на поездки на международные конференции. Помимо этого, победители получат грант на использование платформы для краудсорсинга «Яндекс.Толока» и пройдут стажировку в одном из отделов «Яндекса», работающих над наукоемкими задачами.

Подать заявку можно на сайте премии до 1 марта включительно. Студенты и аспиранты подают заявки самостоятельно и проходят два этапа отбора (конкурс заявок и собеседование с исследователями из «Яндекса»). Научных руководителей номинируют их студенты и аспиранты, они проходят только конкурс заявок. Имена лауреатов объявят в мае.

Лауреатов выберет Совет премии, в который входят ведущие исследователи «Яндекса», IT-эксперты и ученые с мировым именем, среди которых профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси и научный руководитель Школы анализа данных Илья Мучник, профессор Калифорнийского университета в Беркли Алексей Эфрос, профессор Женевского университета Станислав Смирнов.

Премию имени Ильи Сегаловича учредили в 2019 году для поддержки молодых исследователей и научного сообщества в России, Беларуси и Казахстане. Она выдается за достижения в распознавании и синтезе речи, информационном поиске и анализе данных, машинном обучении, компьютерном зрении, обработке естественного языка и машинном переводе. Премия была учреждена в рамках Образовательной инициативы «Яндекса».

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Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

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