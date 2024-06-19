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«Яндекс» реинвестирует 100 млрд рублей дохода от подписки в контент

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Доходы от подписки «Яндекс Плюс» в размере 100 млрд рублей реинвестируют в 2024–2025 годах в покупку прав на фильмы, сериалы, спортивные трансляции, а также в производство собственных проектов, пишет «Ъ».

«Яндекс» реинвестирует 100 млрд рублей дохода от подписки в контент
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В начале 2024 года число подписчиков сервиса выросло почти в 1,5 раза, а доходы от его работы за два года как раз могут достигнуть 100 млрд рублей, говорят эксперты.

«Эта сумма в 2,5 раза больше, чем вся выручка от кинотеатрального проката в России. Или выручка всех платных каналов в стране», — отметил представитель платформы.

Специалисты сомневаются в сохранении темпов роста с учетом общего замедления динамики сервисов подписки в России. Они также напомнили про активность конкурентов, в первую очередь в лице МТС.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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