«Яндекс» реинвестирует 100 млрд рублей дохода от подписки в контент

Доходы от подписки «Яндекс Плюс» в размере 100 млрд рублей реинвестируют в 2024–2025 годах в покупку прав на фильмы, сериалы, спортивные трансляции, а также в производство собственных проектов, пишет «Ъ».
- Новости
В начале 2024 года число подписчиков сервиса выросло почти в 1,5 раза, а доходы от его работы за два года как раз могут достигнуть 100 млрд рублей, говорят эксперты.
«Эта сумма в 2,5 раза больше, чем вся выручка от кинотеатрального проката в России. Или выручка всех платных каналов в стране», — отметил представитель платформы.
Специалисты сомневаются в сохранении темпов роста с учетом общего замедления динамики сервисов подписки в России. Они также напомнили про активность конкурентов, в первую очередь в лице МТС.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В топе «Яндекса» и «Гугла»: что нужно знать бизнесу про поисковый маркетинг
- 2 Топ-5 инсайтов при мониторинге поисковой выдачи
- 3 Вечный рейв: обзор наушников Commo One
- 4 Где слушать музыку в России: список музыкальных сервисов
- 5 Как заинтересовать ребёнка программированием: три увлекательных способа
ВОЗМОЖНОСТИ
21 июня 2024
23 июня 2024
23 июня 2024