Сервисы «Яндекса» по оказанию услуг обязали делиться данными пользователей с властями

Несколько сервисов «Яндекса» по оказанию услуг внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это значит, что они теперь обязаны хранить данные пользователей и передавать их властям по требованию.

Сервисы «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» и «Яндекс Go» появились в реестре ОРИ, заметила «Роскомсвобода».

Данные сервисы с момента попадания в реестр обязаны хранить данные пользователей, в том числе переписку, в течение полугода в соответствии с требованиями российского законодательства и передавать эти данные властям по их требованию.

В «Яндексе» пояснили «Новой газете», что получили требование о внесении сервисов в реестр и исполнили это требование.

В реестре организаторов распространения информации уже находятся другие сервисы «Яндекса», в частности «Почта», «Диск», «Район», «Маркет», «Недвижимость», «Дзен», а также портал «Авто.ру».

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