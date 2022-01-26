Сервисы «Яндекса» по оказанию услуг обязали делиться данными пользователей с властями

Несколько сервисов «Яндекса» по оказанию услуг внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это значит, что они теперь обязаны хранить данные пользователей и передавать их властям по требованию.
Сервисы «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» и «Яндекс Go» появились в реестре ОРИ, заметила «Роскомсвобода».
Данные сервисы с момента попадания в реестр обязаны хранить данные пользователей, в том числе переписку, в течение полугода в соответствии с требованиями российского законодательства и передавать эти данные властям по их требованию.
В «Яндексе» пояснили «Новой газете», что получили требование о внесении сервисов в реестр и исполнили это требование.
В реестре организаторов распространения информации уже находятся другие сервисы «Яндекса», в частности «Почта», «Диск», «Район», «Маркет», «Недвижимость», «Дзен», а также портал «Авто.ру».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Nicepi /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
- 2 Какие задачи решает автоматизация логистики: кейс «Яндекс.Лавки»
- 3 «Яндекс» и «Мир» присоединились к патентному спору Samsung с Sqwin SA
- 4 «Яндекс» возглавил рейтинг самых привлекательных работодателей для студентов
- 5 Как в Москве и области сдать официально ПЦР-тест на COVID-19 на дому по цене от 999 рублей
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022