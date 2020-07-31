«Яндекс» разработал навигацию для грузового транспорта

«Яндекс.Навигатор» начал тестировать грузовую навигацию для водителей и бизнесов. В ближайшем обновлении сервиса водители грузовиков смогут строить маршруты с учетом правил и ограничений, регулирующих движение грузового транспорта. Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекс.Навигатора».

Новая технология также будет интегрирована в коммерческий сервис «Яндекс.Маршрутизация», который используют различные бизнесы для управления транспортом и мониторинга доставки.

Как работает технология:

В приложении водители смогут указать, что едут на грузовом автомобиле, а также добавить его параметры: длину, ширину, высоту, максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, прицепы и экологический класс.

После того, как водитель добавит параметры грузовика в настройках приложения, «Навигатор» будет строить маршруты с их учетом.

На старте грузовая навигация будет доступна в Москве и области, Петербурге и Ленинградской области. Постепенно она появится и в остальных регионах России.

Для запуска грузовой маршрутизации специалисты сервиса изучили более 10 тысяч км дорог в Москве и области и научили алгоритмы навигатора понимать, где можно ехать на грузовике. Для сбора информации также использовались снимки дорог, которые в том числе делают сами пользователи с помощью мобильного приложения Народной карты.

В прошлом году «Навигатор» научился различать жилую зону и зону «грузового каркаса» в столице.

После добавления грузовой навигации сервис рассчитывает усовершенствовать алгоритмы и привлечь новых клиентов: FMCG-производителей и дистрибьюторов, из сфер ритейла и курьерских служб.

По оценкам «Яндекса», в России около 6,5 млн различных грузовых автомобилей. Из них в Москве и области около 700 тысяч.

Подробнее о том, как устроен рынок доставки, как оптимизировать маршруты с помощью алгоритмов и что эти технологии дают бизнесу, вы можете прочитать в интервью Rusbase с руководителем «Яндекс.Маршрутизации» Данилом Шелеховым.

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