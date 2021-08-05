В приложении «Яндекс» появилась бесконечная лента коротких видео

Бесконечная лента коротких видео от блогеров «Яндекс.Дзена» появилась в приложении «Яндекс». Ее можно смотреть по отдельному табу «Ролики» — кликнув на него, пользователь попадет в ленту с полноэкранными видеороликами. Об этом говорится в сообщении «Дзена».

В «Ролики» также можно попасть и из основной рекомендательной ленты «Яндекс.Дзена». Там будут показываться вертикальные видео длиной до минуты.

Короткие видео продолжат встречаться и в персональной ленте «Дзена». Площадка также готовит новые функции для видеоблогеров — камеру и видеоредактор, которые позволят создавать, монтировать и редактировать ролики прямо в мобильном приложении «Яндекс».

В июле пользователи «Дзена» ежедневно тратили на короткие видео более 10 млн минут, а количество просмотров роликов приблизилось к 20 млн в день.

Сейчас бесконечная лента «Роликов» по отдельному табу доступна всем пользователям приложения «Яндекс» для Android и большинству людей, которые заходят в приложение на iOS. В ближайшие дни раздел станет виден всем.

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Фото на обложке: Unsplash