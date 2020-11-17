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«Яндекс.Карты» добавил новости и сториз в карточки организаций

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Яндекс.Карты» запустил для предпринимателей возможность добавления новостей и фотоисторий. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

«Яндекс.Карты» добавил новости и сториз в карточки организаций

Новости и сториз можно размещать в карточках организаций в мобильном приложении сервиса. В новостях предлагается сообщать об изменении режима работы или условий доставки, а также рассказывать о запуске новых услуг.

Фото: «Яндекс.Карты»

В сторис можно загружать небольшие фотоистории для поддержания коммуникаций с клиентами. По данным сервиса каждый месяц мобильным приложением и веб-версией «Яндекс.Карт» пользуются 50 млн человек.

Как узнать своего клиента и заработать на этом деньги

«Карточка становится по сути мини-сайтом, где есть исчерпывающая информация об организации: меню или прайс-лист, новости, фотоистории. Это позволит привлекать больше внимания потенциальных клиентов», — считают в «Яндекс.Картах».

Для публикации информации в карточке организации нужно нажать «Добавить новость», написать текст и прикрепить фотографии. Для сторис — выбрать «Добавить историю», загрузить снимки, добавить кнопку для перехода на сайт или в мессенджер.

Фото на обложке: Unsplash

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