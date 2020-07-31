В «Яндекс.Почте» для Android появилась карточка контакта, с помощью которой можно написать собеседнику письмо, сообщение в мессенджере, позвонить, назначить встречу или посмотреть переписку, в которой он участвовал. Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекса».

«Яндекс» добавил карточки контактов в почте для быстрой связи с собеседниками