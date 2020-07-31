«Яндекс» добавил карточки контактов в почте для быстрой связи с собеседниками
В «Яндекс.Почте» для Android появилась карточка контакта, с помощью которой можно написать собеседнику письмо, сообщение в мессенджере, позвонить, назначить встречу или посмотреть переписку, в которой он участвовал. Об этом Rusbase рассказал представитель «Яндекса».
Чтобы перейти к карточке пользователя, нужно кликнуть по его аватарке. В карточке отображается последняя реплика человека в мессенджере, а также дата и тема ближайшей встречи. По клику на кнопку «Письма» можно увидеть всю переписку, в которой участвовал пользователь.
Помимо адреса электронной почты, в карточке можно найти мобильный или рабочий телефон — если владелец почтового ящика добавил их в веб-версии сервиса.
«В разных ситуациях нужны разные средства общения. Например, документы проще отправить по почте, срочный вопрос обсудить в мессенджере, а какую-нибудь сложную тему — при встрече. Чтобы люди могли выбрать удобный им вариант, мы связали карточку контакта в "Почте" с "Яндекс.Календарем" и "Яндекс.Мессенджером"», — пояснил руководитель «Яндекс.Почты» Игорь Никифоров.
Фото: Unsplash
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