«Яндекс.Погода» вышла на рынки Мексики и Бразилии

«Яндекс.Погода» начала работать с зарубежными компаниями. Решения технологии метеопрогноза Meteum, алгоритмы которой обучаются на данных приборов и сообщениях пользователей, будут использоваться в Мексике и Бразилии, говорится в сообщении компании.

В дальнейшем «Яндекс» планирует выходить и в другие страны.

«От погоды зависят не только люди, но и бизнесы. Наша цель — обеспечить их точными погодными данными, которые нужны для принятия решений <…>. При этом у нас есть не только готовые решения для разных отраслей, но и возможность адаптировать их под нужды конкретной компании», — сообщил руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Meteum функционирует на основе машинного обучения, обрабатывает информацию из разных источников. Это прогнозы пяти метеомоделей, разработанных в крупнейших метеорологических центрах мира, в том числе в «Яндексе». Meteum учитывает также информацию с радаров, спутников, наземных станций и сообщения пользователей.

«Яндекс» запустил Meteum в 2015 году. По данным компании, каждый день Meteum пользуется более 15 млн человек. В конце апреля «Яндекс» запустил тематические прогнозы для пользователей, чьи увлечения зависят от погодных условий.

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