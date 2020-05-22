Создатель сервиса объявлений «Юла» стал вице-президентом Mail.ru Group

Основатель сервиса объявлений «Юла» Егор Абрамец стал вице-президентом по рекламным технологиям Mail.ru Group. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Егор Абрамец возглавлял департамент рекламных технологий Mail.ru Group с сентября прошлого года, сохраняя пост руководителя «Юлы». За это время во «ВКонтакте» появилось продвижение с мобильных и статистика страниц для бизнеса.

Егор Абрамец. Фото: пресс-служба Mail.ru Group

В конце марта «ВКонтакте» начала удваивать бюджеты рекламодателей для поддержки малого и среднего бизнеса. По информации соцсети, за полтора месяца «ВКонтакте» потратила на эти цели 62 млн рублей.

Новым директором «Юлы» будет Юрий Новиков. Ранее он занимал должность директора по монетизации проекта. Еще Новиков руководил рекрутинговым сервисом Worki, входящим в подразделение «Юлы».

До «Юлы» Новиков возглавлял b2c-направление в «Авито». Как рассказали в Mail.ru Group, за время его работы в «Юле» проект показал двукратный рост выручки. По итогам прошлого года выручка сервиса составила 2,1 млрд рублей.

Сервис объявлений «Юла» появился в октябре 2015 года. В прошлом году к проекту присоединился сервис поиска работы и сотрудников Worki. По итогам 2019 года месячная аудитория «Юлы» составила 27 млн человек.