Пользователи «Юлы» смогут оставлять заявки на услуги

Сервис объявлений «Юла» запустил новую опцию, в рамках которой пользователи смогут оставлять заявки на желаемые услуги и выбирать исполнителя среди откликнувшихся. Об этом Rusbase рассказал представитель площадки.

Количество заявок от одного пользователя на услуги будет неограниченным, а исполнители смогут бесплатно откликаться на 50 заявок в день.

Для исполнителей, которые захотят откликнуться на большее количество заявок, будет доступен специальный тариф от 95 рублей за безлимитные отклики в зависимости от региона размещения.

Изображение: «Юла»

Чтобы оставить заявку, надо нажать «Заказать услугу» и выбрать подходящую категорию (например, «ремонт и строительство», «мастер на час» или «обучение»). Кроме описания в заявке нужно заполнить верхний порог желаемой стоимости услуги или оставить его пустым, чтобы в поле «цена» отображалось «по договоренности».

После прохождения модерации заявка будет видна и доступна для отклика в разделе «Заявки на услуги».

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