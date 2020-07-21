Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Пользователи «Юлы» смогут оставлять заявки на услуги

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис объявлений «Юла» запустил новую опцию, в рамках которой пользователи смогут оставлять заявки на желаемые услуги и выбирать исполнителя среди откликнувшихся. Об этом Rusbase рассказал представитель площадки.

Пользователи «Юлы» смогут оставлять заявки на услуги

Количество заявок от одного пользователя на услуги будет неограниченным, а исполнители смогут бесплатно откликаться на 50 заявок в день.

Для исполнителей, которые захотят откликнуться на большее количество заявок, будет доступен специальный тариф от 95 рублей за безлимитные отклики в зависимости от региона размещения.

Изображение: «Юла»

Чтобы оставить заявку, надо нажать «Заказать услугу» и выбрать подходящую категорию (например, «ремонт и строительство», «мастер на час» или «обучение»). Кроме описания в заявке нужно заполнить верхний порог желаемой стоимости услуги или оставить его пустым, чтобы в поле «цена» отображалось «по договоренности».

После прохождения модерации заявка будет видна и доступна для отклика в разделе «Заявки на услуги».

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июля 2020

Конкурс на нейминг — Exitiv

22 июля 2020

«На пустом месте»

27 июля 2020

SberCode

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма