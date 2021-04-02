В Южно-Сахалинске пройдет встреча стартапов и инвесторов

2 апреля в рамках экспедиции «Инновационная Россия 2021» в Южно-Сахалинске состоится мероприятие для представителей стартапов. Инвесторы Сергей Богданов и Алексей Маликов расскажут, как привлекать финансирование и многое другое. Участие бесплатное.

Перед участниками встречи выступят:



Сергей Богданов, основатель и управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets;

Алексей Маликов, сооснователь группы компаний «Венто» и инвестиционного фонда A&A Capital;

Александр Дауркин, программный директор акселерационной программы для стартапов «Б8», директор ИТ-парка «Якутск».

Спикеры расскажут:

о привлечении инвестиций;

целеполагании;

энергии предпринимателя;

стратегии развития после пандемии;

дисциплинированном предпринимательстве.

После выступлений участники могут задать вопросы и пообщаться на нетворкинг-сессии.

Мероприятие стартует в 17:30 в арт-резиденции «Маяк». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.





Фото на обложке: VladimirE / Shutterstock