В Южно-Сахалинске пройдет встреча стартапов и инвесторов

Евгения Хрисанфова
2 апреля в рамках экспедиции «Инновационная Россия 2021» в Южно-Сахалинске состоится мероприятие для представителей стартапов. Инвесторы Сергей Богданов и Алексей Маликов расскажут, как привлекать финансирование и многое другое. Участие бесплатное.
В Южно-Сахалинске пройдет встреча стартапов и инвесторовЕвгения Хрисанфова
Перед участниками встречи выступят:
- Сергей Богданов, основатель и управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets;
- Алексей Маликов, сооснователь группы компаний «Венто» и инвестиционного фонда A&A Capital;
- Александр Дауркин, программный директор акселерационной программы для стартапов «Б8», директор ИТ-парка «Якутск».
Спикеры расскажут:
- о привлечении инвестиций;
- целеполагании;
- энергии предпринимателя;
- стратегии развития после пандемии;
- дисциплинированном предпринимательстве.
После выступлений участники могут задать вопросы и пообщаться на нетворкинг-сессии.
Мероприятие стартует в 17:30 в арт-резиденции «Маяк». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Фото на обложке: VladimirE / Shutterstock
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