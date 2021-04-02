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В Южно-Сахалинске пройдет встреча стартапов и инвесторов

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

2 апреля в рамках экспедиции «Инновационная Россия 2021» в Южно-Сахалинске состоится мероприятие для представителей стартапов. Инвесторы Сергей Богданов и Алексей Маликов расскажут, как привлекать финансирование и многое другое. Участие бесплатное.

В Южно-Сахалинске пройдет встреча стартапов и инвесторов

Перед участниками встречи выступят:

  • Сергей Богданов, основатель и управляющий партнер венчурного фонда YellowRockets;
  • Алексей Маликов, сооснователь группы компаний «Венто» и инвестиционного фонда A&A Capital;
  • Александр Дауркин, программный директор акселерационной программы для стартапов «Б8», директор ИТ-парка «Якутск».

Спикеры расскажут:

  • о привлечении инвестиций;
  • целеполагании;
  • энергии предпринимателя;
  • стратегии развития после пандемии;
  • дисциплинированном предпринимательстве.

После выступлений участники могут задать вопросы и пообщаться на нетворкинг-сессии.

Мероприятие стартует в 17:30 в арт-резиденции «Маяк». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Фото на обложке: VladimirE / Shutterstock

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